Мосгорсуд отказался лишать родительских прав семью Проказовых за участие в протестах с ребенком

Мосгорсуд отклонил жалобу прокуратуры на отказ лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на митинг 27 июля в Москве с ребенком. Об этом сообщает «МБХ медиа». Ранее иск прокуратуры отклонил Лефортовский суд Москвы, но надзорное ведомство обжаловало это решение.

По версии прокуратуры, Дмитрий и Ольга Проказовы участвовали в митинге 27 июля вместе с сыном. Во время акции они передали ребенка Сергею Фомину — двоюродному брату матери ребенка, чем подвергли «опасности здоровье и жизнь мальчика».

Дмитрий Проказов говорил, что отдал ребенка Сергею Фомину, когда они уходили из центра города. Фомин впоследствии стал фигурантом «московского дела», он добровольно пришел в СК, когда узнал, что его объявили в розыск, а у Проказовых пытаются отобрать родительские права.