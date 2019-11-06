«НГ»: Власти Москвы разворачивают систему тотальной слежки за гражданами

В 2019 году мэрия Москвы всерьез взялась за внедрение «умных» камер с системой распознавания лиц. При этом, как пишет «Новая газета», нейросети умеют идентифицировать человека не только по лицу, но и по силуэту. Распознать личность человека можно, даже если его лицо скрыто под маской.

В развитии городской системы видеонаблюдения Москва тесно сотрудничает с Китаем. Делегация ездила в Пекин, чтобы изучить системы видеонаблюдения и аналитические системы, которые обрабатывают данные после их сбора.

«Власть мотивирует введение системы тем, что она необходима для обеспечения общественного порядка, но в законодательстве нет никаких положений, которые бы предусматривали порядок доступа к системе, надзор за несанкционированным доступом и утечками данных, — говорит юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. — Общая проблема российского законодательства заключается в том, что ни офлайн-, ни онлайн-слежение сейчас не имеет четких критериев: когда это допустимо и в отношении какого круга лиц».

Другой риск введения системы идентификации — масштабные утечки. Слив централизованной базы с биометрической информацией москвичей может привести к катастрофическим последствиям.

Система распознавания лиц может превратиться и в репрессивную машину.

«Они попробовали [бороться с демонстрациями] силовыми сценариями, но оказалось, что работает это плохо, а выглядит еще хуже, — говорит источник «Новой» в окружении администрации президента. — С помощью системы распознавания лиц, если подключить ее к профилям людей в соцсетях и на госуслугах, можно рассылать людям штрафы, как сегодня их рассылают автомобилистам. При таком раскладе на бульварах не будет никакой Росгвардии, и перед гражданами встанет вопрос не «стоит ли идти на митинг», а «сколько этот митинг будет мне стоить».