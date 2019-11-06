Российский бизнес готов к мягкой версии закона о «значимых информресурсах»

Российский союз промышленников и предпринимателей заявил о готовности бизнеса смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, но при условии, что учитываться будут лишь голосующие акции. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

В направленной председателю Госдумы Вячеславу Володину президентом РСПП Александром Шохиным позиции союза говорится о необходимости регулировать именно корпоративный контроль, но не экономическое участие. В случае ограничения иностранного владения экономической долей реструктуризация коснется многих крупных компаний, в первую очередь «Яндекса».

В состав комиссии РСПП, предложившей вариант с 49%, входят, например, представители «Ростелекома», «Вымпелкома», «МегаФона», МТС, Tele2, «ЭР-Телекома», РЖД, SAP и др. Крупнейших интернет-компаний, включая «Яндекс», там нет.

Законопроект о «значимых информресурсах» изначально был внесен в Госдуму с предложением ограничить иностранное владение в онлайн-сервисах с большой аудиторией долей в 20%. 20 октября документ поддержало правительство, однако были предложены более мягкие условия, с ограничением на уровне 50% минус 1 акция в отношении голосующих долей.