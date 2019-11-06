Росгвардия просит разрешить сбивать беспилотники из оружия

Росгвардия просит разрешить использовать оружие против беспилотных летательных аппаратов, так как технологии по противодействию беспилотникам стоят очень дорого, заявил замглавы ведомства Олег Борукаев.

«В настоящее время значительна стоимость технических средств противодействия БПЛА. Я назову цифру: она колеблется от 150 до 200 млн руб. — в зависимости от эффективности применения. Потребность бюджетных ассигнований зашкаливает. Если мы технические средства установим на объекты, это будет разрушительная сумма для всех федеральных органов исполнительной власти <...> Применение оружия и боевой техники — это то, что разрешается законом, является выходом из этого положения, чтобы не обременять наши бюджеты», — сказал он в ходе «круглого стола» в Госдуме, передает ТАСС.

Борукаев также отметил, что некоторые беспилотники невосприимчивы к подавлению или преобразованию сигналов дистанционного управления: «Они управляются программой, и мы уже на площадке массовых мероприятий, при защите важных гособъектов такие БПЛА встречаем. <...> Кроме как оружием и боевой техникой, его полет не пресечь».

Особую угрозу дронов в Росгвардии видят при проведении массовых мероприятий — они могут вести съемку «для изучения слабых мест в построениях правоохранительных органов, а также вскрывать маневры, что заставляет привлекать к выполнению задач дополнительные силы и средства».