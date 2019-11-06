Правительство определило угрозы рунету

Чиновники определили список угроз, которые могут грозить российскому сегменту интернета. Проект постановления правительства находится на согласовании профильных министерств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой источник в одном из ведомств.

В документе под угрозой безопасности функционирования в России интернета предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, а также связанным с распространением запрещенной в стране информации.

Перечень включает угрозы кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, а также угрозы нарушения доступности для граждан сайтов органов федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, в него входят угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов и технологических сетей связи, систем управления точками обмена трафиком, технических средств и ПО центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, технических средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имен, критической информационной инфраструктуре РФ.

Под угрозой устойчивости предлагается понимать угрозу, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части ее элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера. К таким угрозам предлагается отнести: угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи, из-за которых становятся недоступными услуги связи или невозможно вызвать экстренные службы, а также угрозы невозможности доступа к услугам связи для критически важных объектов, предусмотренных ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», которая может привести к нарушению или прекращению их функционирования.

Угрозой целостности интернета, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами. Речь идет, во-первых, об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными сетями электросвязи, из-за чего становится невозможным организация соединений с пользователями услуг связи или информресурсами, расположенными за рубежом, а во-вторых, об угрозах нарушения функционирования интернета, из-за которых невозможна организация взаимодействия российских интернет-пользователей с другими, в том числе теми, кто находится за границей.

Закон «об устойчивом рунете» вступил в силу 1 ноября. В случае возникновения угроз функционированию интернета Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком.