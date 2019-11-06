Силовики предупреждают американцев о киберугрозе со стороны России

Главы американских оборонных и разведывательных ведомств выпустили совместное обращение, в котором граждан США предупреждают о возможном вмешательстве России и ряда других стран в грядущие выборы президента и призывают сообщать о подозрительной деятельности. Заявление размещено на сайте Минобороны США.

В нем отмечается, что во многих штатах проходят местные выборы, а в 2020 году пройдут выборы президента. А потому правительство уделяет безопасности избирательной инфраструктуры особое внимание. Угрозой американским демократическим устоям могут стать другие государства.

«Противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и повлиять на политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей», — говорится в заявлении. Среди методов, которыми могут воспользоваться государства, названы кампании в соцсетях, дезинформация и кибератаки на государственную и местную инфраструктуру.

«Хотя в настоящее время у нас нет доказательств нарушения работы избирательной инфраструктуры, которые позволили бы противникам предотвратить голосование, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов, мы продолжаем внимательно следить за любыми угрозами выборам в США», — заявляют чиновники.

Американцам советуют обращаться исключительно к проверенным источникам информации о выборах и сообщать о любой подозрительной деятельности.

Совместное заявление опубликовали генпрокурор США Уильям Барр, и.о министра нацбезопасности Кевин Макалинан, глава Пентагона Марк Эспер, и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй, командующий киберкомандой США и директор АНБ генерал Пол Накасоне и директор Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Кристофер Кребс.