Верховный суд отменил решения судов Камчатского края о запрете собраний у зданий органов власти

Правозащитники оспорили в Верховном суде решения Камчатского краевого суда и суда первой инстанции, которые посчитали законным запрет проведения публичного мероприятия рядом с городской администрацией. Теперь дело будет пересмотрено, сообщает в Telegram фонд «Общественный вердикт».

В сентябре 2018 года власти Петропавловска-Камчатского запретили журналисту Алексею Петрову провести митинг, на котором он хотел зачитать у городской администрации решение ЕСПЧ по делу «Лашманкин и другие против России», которое касалось нарушений права на свободу собраний. Но чиновники не согласовали митинг, сославшись на региональный закон, запрещающий публичные мероприятия у зданий государственной власти. Местные суды встали на сторону чиновников.

«Это дело — всего лишь второй случай в кассационной практике Верховного суда РФ, посвященный спорам между гражданами и местными властями о согласовании публичных мероприятий. Оба случая завершились проигрышем властей», — говорит юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.