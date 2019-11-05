«Дилетантские чтения» о пакте Молотова-Риббентропа пройдут под землей

«Дилетантские чтения» на тему «Пакт Молотова-Риббентропа», которые отказался провести Исторический музей, пройдут на 11 ноября на глубине 42 метра в «музее Бункер 703».

«Несмотря на то, что «Дилетантские чтения» в Государственном историческом музее Москвы не состоялись, это не повод, чтобы их отменять. Теперь мероприятие состоится в «музее «Бункер 703». Приходите все, чтобы послушать выступление Сергея Бунтмана на тему «Пакт Молотова-Риббентропа. Последний пакт трагедии» вместе с ведущим Майклом Наки. Обращаем Ваше внимание на то, что спуск и подъем с глубины 42 метра осуществляется пешком. Надевайте удобную обувь!», — говорится в анонсе мероприятия.

28 октября один из издателей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов сообщал, что Исторический музей отменил «Дилетантские чтения» по причине того, что «в преддверии Дня народного единства и в год 75-летия Великой победы дискуссия на эту тему крайне неэтична».