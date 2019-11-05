Зарплаты депутатов Мосгордумы в 2020 году вырастут на 15%

Зарплаты депутатов Мосгордумы могут превысить 700 тысяч рублей. В бюджете запланировано увеличение выплат на 15%, но их получают в основном единоросы, сообщают «Открытые медиа».

Представители Мосгордумы называют высокие зарплаты слухами и говорят, что получают по 200 тыс. руб. «Открытые медиа» сравнили расходы столичного бюджета на выплаты депутатам с декларациями глав комиссий предыдущего созыва и выяснили, что средняя месячная заработная плата депутатов (с учетом всех надбавок и премий) еще за год до выборов текущего состава превысила 600 тыс. руб. Ранее они получали меньше. Издание на основании деклараций о доходах и законов о бюджете Москвы делает вывод, что 30% скачок до текущего уровня зарплаты произошел именно в 2018 году из-за множества изменений в бюджете Москвы. При этом в январе 2018 года председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявлял о сокращении денежного вознаграждения депутатам городского парламента на 10%.

Согласно проекту бюджета Москвы до 2022 года, за три года выплаты в среднем поднимутся до 776 тыс. руб. Такие зарплаты получают те, кто работает на профессиональной основе во главе профильных комиссий, а также председатель Мосгордумы и два его заместителя. Интересно, что возможность работать на постоянной основе с записью в трудовой книжке и зарплатой, есть не у всех депутатов. 14 октября несколько парламентариев от КПРФ направили Шапошникову письмо с просьбой оформить их как профессиональных депутатов, но пока никакой реакции от спикера не поступило.

По словам депутата от КПРФ Екатерины Енгалычевой, единороссы отказываются обсуждать с коллегами тему зарплат: «Всего по одному вопросу удается на комиссиях задать и только по теме комиссии. Поэтому и получается — единороссы работают постоянно за полмиллиона в месяц, а оппозиционеры на общественных началах».