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Ректор ВШЭ о Егоре Жукове: «Мы не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру»

05.11.2019

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов прокомментировал дело студента Егора Жукова, которого обвиняют в экстремизме.

«Каждый имеет право на справедливый суд и никого нельзя осуждать заранее. Но мы не поддерживаем политическую активность Жукова и тем более не поддерживаем стремление сделать из него символическую фигуру», — говорится в заявлении Кузьминова. 

По его мнению, амбиции Жукова «явно превосходят его знания», а сам студент может «еще несколько раз изменить свои политические взгляды». «Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как «политическую звезду», оказывают плохую услугу ему и его семье», — подчеркивает Кузьминов. 

Егора Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. Претензии к нему были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек управлял толпой на митинге. Позже стало ясно, что на видео был не Жуков. Следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова. После изучения видеозаписей из блога студента на YouTube, его обвинили в призывах к экстремизму. 

В конце октября более 40 преподаватели ВШЭ выдвинули Егора Жукова в качестве кандидата на получение ежегодной премии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец». Они отметили, что «за три года на бакалаврской программе по политологии Егор зарекомендовал себя как эрудированный, харизматичный и заинтересованный студент, не боящийся подвергать сомнению общепризнанные авторитеты». А «Блог Жукова» они назвали «главным массовым онлайн-медиа, популяризирующим политологию как научную дисциплину».

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