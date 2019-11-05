Эрдоган: курды не покинули пограничную «безопасную зону» в Сирии

Несмотря на договоренности Турции с США и Россией, курдские ополченцы все еще не покинули приграничную территорию на северо-востоке Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.

Турция заключила два отдельных соглашения с Соединенными Штатами и Россией о том, чтобы бойцы курдских «Отрядов народной самообороны», которую Анкара считает террористической группой, покинула «безопасную зону», в которой планируется разместить беженцев. В то время как США и Россия заявляли, что ополченцы ушли, Эрдоган сообщил, что это не так. Курдские бойцы остались в Тель-Рифаате, Манбидже и к востоку от Рас-аль-Айна.