Freedom House внес Россию в список стран с несвободным интернетом

Правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг свободы интернета. Согласно исследованию, интернет в России, а также в соседних Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане — нельзя назвать свободным.

Хуже, чем в России, ситуация обстоит, по мнению правозащитников, в Китае, Иране, Сирии, Кубе, Венесуэле, Саудовской Аравии, Египте и ряде других стран.

В первой пятерке самых свободных стран — Исландия, Эстония, Канада, Германия и Австралия.

Авторы рейтинга заявляют, что глобальная свобода интернета снижается уже девятый год подряд, а тактика цифрового авторитаризма быстро распространяется по всему миру.

«Репрессивные режимы, избранные должностные лица с авторитарными амбициями и боевики эксплуатируют нерегулируемые пространства платформ социальных сетей, превращая их в инструменты политического искажения и контроля общества», — говорится в исследовании. При этом отмечается, что все больше правительств внедряет передовые инструменты для отслеживания действий пользователей.

Тайным формированием онлайн-мнений занимались правительства 38 из 65 попавших в рейтинг стран. А Китай и Россия являются странами, оказывающими воздействие на сокращение прав и свобод по всему миру.