Бизнесмен Лев Парнас даст показания следствию по импичменту Трампа

Обвиняемый в незаконном финансировании избирательной кампании Дональда Трампа украино-американский бизнесмен Лев Парнас готов дать показания в деле об импичменте. Об этом сообщает Reuters.

Лев Парнас может стать ключевым свидетелем при расследовании в рамках импичмента, так как он помогал личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани искать компромат на соперника Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена, на Украине.

Ранее Парнас отклонял просьбы со стороны комитетов Палаты представителей дать свидетельские показания и предоставить документы. Но сейчас поменял свое мнение. Адвокат Парнаса Джозеф Бонди отметил, что его подзащитный готов свидетельствовать, но при этом не будет давать показания против себя.

Расследование должно показать, превышал ли Трамп свои полномочия в личных интересах, и действительно ли с его стороны оказывалось давление на руководство Украины.