Дом моды дочери Кадырова отчитался о доходе в 1,5 тыс. рублей

Компания «Фирдаус», владеющая товарным знаком модного дома Firdaws, отчиталась о финансовых результатах и показала доход за 2018 год — 1,5 тыс. рублей, а расход — 1,4 тыс. Сведений о выручке, прибыли в отчетности нет, пишут «Открытые медиа».

Модный дом Firdaws в 2009 году основала супруга главы Чечни Медни Кадырова. Позже она передала бренд старшей дочери, Айшат Кадыровой. В центре Грозного дом моды Firdaws занимает пятиэтажное здание. Оно и земельный участок под ним принадлежат ООО «Фирдаус». Эта же фирма владеет товарным знаком модного дома. В сентябре Firdaws открыл в Москве бутик исламской моды в торговом центре «Гименей».

«Сегодня костюмы и платья от Firdaws приобретают государственные и политические деятели, звезды мировой эстрады. Показы коллекций Firdaws посещают знаменитые кутюрье России, Европы, Ближнего Востока. Редкий гость Чечни покидает республику, не побывав в Firdaws и не купив в подарок любимой девушке или супруге платье», — рассказывал об успехах модного дома глава Чечни Рамзан Кадыров.

На сайте Firdaws представлены женские платья от 7 тыс. руб. до 650 тыс. руб. и мужские костюмы ценой от 16 тыс. руб. до 41 тыс. руб. В магазине продаются и религиозные аксессуары. Кроме того, судя по сайту госзакупок, компания с 2017 по 2018 годы за 1 млн руб. сдавала в аренду недвижимость в Грозном «Почта Банку».

«Открытые медиа» отмечают, что благотворительный Фонд Кадырова и его структуры недоплачивают налоги и аренду за принадлежащие Грозному земельные участки, а администрация города не может взыскать недоимки через суд. У Счетной палаты республики это вопросов не вызывало. Ее руководитель Абдул-Хамид Байбетиров, до того как занять этот пост, несколько лет совмещал госслужбу с бизнес-проектами и был директором модного дома Firdaws.