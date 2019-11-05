Счетная палата: реализация региональных программ капремонта себя не оправдала

Анализ эффективности программ капремонта показал, что они с поставленной задачей по поддержанию надлежащего состояния жилого фонда не справляются. Количество многоквартирных домов с износом от 66% до 70% и выше, увеличивается, отмечают в Счетной палате.

На 1 января 2019 года в 737 тыс. многоквартирных домов общей площадью порядка 2,5 млрд кв. метров, включенных в программы капремонта, проживало почти 93 млн человек (64% населения России). «Бюджетные деньги на проведение капремонта практически не привлекаются, граждане перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно улучшить условия их проживания, проведя капремонт в установленные сроки и с надлежащим качеством», — отмечает аудитор Светлана Орлова. Однако это происходит далеко не всегда.

Среди выявленных аудиторами проблем — отсутствие единого порядка формирования региональных программ и системы технического учета жилищного фонда: местные власти и управляющие компании предоставляют недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов. При этом в программы капремонта систематически включаются аварийные и ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен.

20% поставленных планов реализации программ капремонта не выполняются из-за недостаточной организации работы региональными операторами, длительности конкурсных процедур и срыва своих обязательств подрядчиками. Кроме того, на 1 января 2019 года финансовое обеспечение региональных операторов составляло только 55%, а краткосрочные планы капремонта на период 2019–2021 годов были обеспечены финансированием на уровне 82%. Аудиторы отмечают, что в большинстве регионов минимальный размер взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера.