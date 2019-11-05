Мальта конфисковала 56 кубометров денег, отправленных из России в Ливию

Крупная партия неофициальных банкнот была задержана в Мальте. Деньги были отпечатаны в России и предназначались для поддерживаемого Москвой самопровозглашенного маршала Халифы Хафтара, пишет The Times.

Служба безопасности Мальты подтвердила, что в сентябре было конфисковано два контейнера, заполненных деньгами, объемом 56 кубических метров. Их должны были получить сторонники Халифы Хафтара, генерала эпохи Каддафи, чьи войска сейчас пытаются свергнуть поддерживаемое ООН правительство в Триполи, столице Ливии.

По данным издания, успехи по продвижению армии Хафтара на Триполи в апреле 2019 года связаны с началом поставок отпечатанных в России денег. С февраля по июнь из России в Центральный банк Ливии было отправлено около 4,5 млрд ливийских динаров (£2,4 млрд). При этом ливийский ЦБ официально не заявлял о том, что напечатанные в России купюры являются незаконной валютой, поэтому неясно, на каких основаниях были конфискованы деньги, которые, по некоторым данным, широко используются в стране.

Ранее СМИ сообщали об участии в боевых действиях в Ливии наемников ЧВК «Вагнер».

The Times отмечает, что напряжение между Мальтой и Россией растет, так как в апреле государство отказало Кремлю в выдаче разрешения на пролет военных самолетов через свое воздушное пространство по пути из Сирии в Венесуэлу.