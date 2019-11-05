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США официально выходят из Парижского соглашения по климату

05.11.2019

США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Официальное уведомление направлено ООН, передает Euronews. Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года. На следующий день после президентских выборов в стране.

С инициативой выйти из соглашения выступил еще в июне 2017 года президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что договор возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.

В 2015 году в Париже 195 стран мира впервые договорились объединить усилия по сдерживанию климатических изменений и ввести ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. США занимает второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов. На первом — Китай.

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