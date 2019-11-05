США официально выходят из Парижского соглашения по климату

США начинают официальный процесс выхода из Парижского соглашения, заявил госсекретарь Майкл Помпео. Официальное уведомление направлено ООН, передает Euronews. Формально процедура выхода завершится 4 ноября 2020 года. На следующий день после президентских выборов в стране.

С инициативой выйти из соглашения выступил еще в июне 2017 года президент США Дональд Трамп. Тогда он заявил, что договор возлагает непрозрачные экономические обязательства на бизнес и налогоплательщиков, подрывает национальную промышленность и ведет к сокращению рабочих мест.

В 2015 году в Париже 195 стран мира впервые договорились объединить усилия по сдерживанию климатических изменений и ввести ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. США занимает второе место в мире по количеству выбросов парниковых газов. На первом — Китай.