Минюст США выясняет личность автора книги о Трампе

Министерство юстиции США требует установить, подписывал ли высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа, который планирует опубликовать в этом месяце разоблачительную книгу о президенте, соглашение о неразглашении. Об этом пишет The New York Times.

Помощник генерального прокурора Джозеф Хант попросил издателя книги и агентов автора представить доказательства того, что анонимный чиновник-разоблачитель никогда не подписывал соглашение о неразглашении и не имел доступа к секретной информации. А если таких доказательств нет, Хант просит рассказать, где и когда автор книги работал в правительстве.

«Если автор фактически является действующим или бывшим «старшим должностным лицом» в администрации Трампа, публикация книги может нарушать юридические обязательства этого должностного лица по одному или нескольким соглашениям о неразглашении», — написал помощник генпрокурора издателю книги анонимного чиновника и его агентам.

Представители автора назвали это требование попыткой разоблачить своего клиента. «Наш автор знает, что президент полон решимости разоблачить осведомителей, которые могут быть в его среде», — говорится в заявлении агентской фирмы Javelin, которые и ранее представляли книги чиновников, но с такими письмами не сталкивались.

Представители автора попытались выяснить, направил ли Хант запрос по поручению Трампа, но Белый дом им не ответил.

В прошлом году Трамп требовал расследовать статью этого же анонимного чиновника и называл его изменником. Но представители Минюста тогда не нашли причин для начала расследования.

В сентябре Министерство юстиции США подало в суд на Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника разведки, который не передал рукопись мемуаров правительству перед публикацией, в нарушение договоров о неразглашении.