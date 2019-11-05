Данные владельцев кредиток Альфа-банка выставили на продажу в интернете

Данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» оказались выставлены на продажу. Продавец заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования», пишет РБК. В бесплатном пробнике содержалось 13 договоров клиентов Альфа-банка и десять договоров клиентов «АльфаСтрахования». В них содержатся ФИО, номер мобильного телефона, паспортные данные, адрес регистрации, сумма кредитного лимита или оформленной страховки, предмет страхования, а также дата заключения договора.

Представитель Альфа-банка подтвердил факт утечки персональных данных небольшого числа клиентов. «На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов», — сказал он. Банк проводит внутреннее расследование «по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам».



«Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», — подчеркнул представитель Альфа-банка.



В начале октября в Сеть попали данные клиентов Сбербанка. Продавец утверждал, что у него в распоряжении около 60 млн записей, Сбербанк подтвердил утечку данных 5 тыс. клиентов. Всего за первую половину 2019 года в интернете было выложено около 1,5 тыс. объявлений о продаже баз данных клиентов кредитно-финансовых организаций, выявил ЦБ. Эта информация может использоваться мошенниками для социальной инженерии — этот тип мошенничества стал самым популярным в 2018 году: 97% случаев хищения денежных средств со счетов физлиц были связаны именно с ним.

