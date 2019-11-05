Михаил Ходорковский: Что сделано для экономического роста

1. Ликвидировано старейшее движение «За права человека».

2. СПЧ возглавил сталинист.

3. Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию и сразу получил три года колонии.



Доверие бизнеса и инвесторов обеспечено. Можно начинать прорыв. В то же время простой подполковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну 6 млрд руб. «Что тогда у полковника?» — спросите вы. У полковника все хорошо: друзья миллиардеры, дворец в Геленджике.

Он уже 20 лет строит режим, в котором все принадлежит или его друзьям, или полковникам и подполковникам.

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