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Михаил Ходорковский: Что сделано для экономического роста

05.11.2019

1. Ликвидировано старейшее движение «За права человека».
2. СПЧ возглавил сталинист.
3. Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию и сразу получил три года колонии.

Доверие бизнеса и инвесторов обеспечено. Можно начинать прорыв. В то же время простой подполковник ФСБ Черкалин готов вернуть в казну 6 млрд руб. «Что тогда у полковника?» — спросите вы. У полковника все хорошо: друзья миллиардеры, дворец в Геленджике.
Он уже 20 лет строит режим, в котором все принадлежит или его друзьям, или полковникам и подполковникам.

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