Более 30% россиян одобряют обыски по делу Фонда борьбы с коррупцией

Почти треть россиян объясняет обыски в Фонде борьбы с коррупцией и уголовные дела против его сотрудников необходимостью защитить страну от зарубежного влияния и борьбой с отмыванием денег. Примерно столько же жителей страны никогда не слышали об Алексее Навальном. Об этом говорят данные «Левада-центра», опубликованные в «Ведомостях».

Лишь 18% опрошенных россиян считают, что обыски у сотрудников штабов Навального связаны с желанием власти подавить независимые антикоррупционные расследования. Положительно к деятельности Алексея Навального относится всего 9% респондентов. Четверть опрошенных относится к ней отрицательно. 31% — ничего о Навальном не слышали.

О «московском деле» знают лишь 30% россиян. Еще столько же что-то слышали, но не понимают в чем суть. Из тех, кто в курсе дела, 34% верят, что реальные тюремные сроки фигурантам выносятся для наказания организаторов массовых беспорядков и несанкционированных акций, а также тех, кто сопротивлялся органам правопорядка. Но 57% осведомленных о «московском деле» россиян считают его «устрашением оппозиционно настроенной общественности».

Социолог «Левада-центра» Наталья Зоркая отмечает, что в отношении Навального у россиян сильны конспирологические версии. А те, кто поддерживает приговоры по «московскому делу» — ядро поддержки режима: люди, более зависящие от власти и в основном старшего поколения. Социолог также отмечает, что в 2012 году поддержка участников «болотных» протестов была выше, чем фигурантов «московского дела» сейчас.