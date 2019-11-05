В России появилось движение «Матери против политических репрессий»

Объединение «Матери против политических репрессий» создано в России, чтобы показать обществу, какое большое количество людей затрагивает преследование по политическим мотивам, говорит правозащитник Александра Крыленкова. Как передает «Новая газета», в новое движение объединились родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети» (организация запрещена на территории России), «московского дела», «ростовского дела», дела Азата Мифтахова и дел мусульман.

«Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще. Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью, — считает мама фигуранта «московского дела» Даниила Конона Наталья. — Каждый не защищен так же, как не защищены мы. Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества».

4 ноября участники движения встретились с прессой, а после провели серию одиночных пикетов у администрации президента.