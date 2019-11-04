Информатор в деле о звонке Трампа Зеленскому готов дать письменные показания

Марк Зайд, адвокат автора анонимной жалобы, которая стала причиной расследования в рамках импичмента в отношении президента США Дональда Трампа, сообщил, что информатор готов в письменном виде ответить на вопросы республиканцев из разведывательного комитета. По словам Зайда, его подзащитный не станет отвечать на те вопросы, которые будут угрозой его анонимности.

По сообщению «Би-би-си», республиканцы в лице конгрессмена Джима Джордана отвергли такой формат общения с автором жалобы, утверждая, что он лишает конгрессменов возможности перекрестного допроса, а следовательно, изучения всех фактов дела. Республиканцы настаивают на объяснениях со стороны информатора в рамках открытых слушаний.

Напомним, жалоба анонимного сотрудника американских спецслужб касалась звонка президента США главе Украины Владимиру Зеленскому и стала причиной начала расследования по подозрению Дональда Трампа в превышении полномочий.