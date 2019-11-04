Прокуратура не нашла признаков коррупции в деятельности единоросса Метельского

В июле Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждалось, что семье Андрея Метельского принадлежит различная недвижимость в Москве на 5,7 млрд руб., несколько отелей в Австрии и ряд фирм. В августе депутат Валерий Рашкин обратился в антикоррупционное управление президента, Генпрокуратуру и Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку Метельского на предмет нарушения антикоррупционного законодательства, так как он тогда был вице-спикером Мосгордумы. По итогам проверки прокуратура отметила, что сейчас Метельский не является депутатом, а запрет на управление коммерческими организациями не распространяется на лиц, ранее занимавших государственные должности. Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство. ФНС отмечает, что в случае выявления нарушений, семья Метельского должна будет в установленном порядке уплатить налоги.
В сентябре Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией, Алексею Навальному и Константину Янкаускасу из-за расследования о недвижимости и бизнесе семьи.