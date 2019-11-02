Кремль хочет построить «суверенный рунет» к думским выборам

К технической реализации закона о «суверенном рунете», который вступил в силу 1 ноября, еще многое не готово, но администрация президента считает необходимым иметь возможность реагировать на угрозы в Сети уже к 2021 году, когда будут проходить выборы в Госдуму. Об этом говорят источники The Bell. В АП даже спорят с правительством о том, нужна ли новому оборудованию сертификация, которая займет год. Минкомсвязи настаивает на том, что она нужна — без технических требований непонятно, как обеспечить стабильную работу интернета.

То, что проблемы со стабильной работой Сети могут возникнуть, показало тестирование оборудования на Урале. В ходе тестов в сентябре-октябре были зафиксированы сбои, рассказали The Bell трое сотрудников операторов связи и двое знакомых с ходом теста чиновников.

Стоимость оборудования, необходимого для покрытия системой всей страны, оценивают в 60-100 млрд руб., пишет издание. Скорее всего поставщиком будет компания «РДП.РУ», 15% акций которой принадлежит «Ростелекому». На Урале тестировали именно его решения. Оборудование других производителей еще не прошло даже лабораторных испытаний.

«Проблемы у пользователей будут неизбежно, в особенности, если чиновники пойдут по пути ускоренного внедрения нового оборудования без сертификации. Спешка и самоуверенность могут привести к непредсказуемым последствиям для всех», — заключает The Bell.