Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству 6 млрд рублей

Начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, согласен вернуть в казну более 6 млрд рублей. Так, он признал взыскание в доход государства 810 млн руб., $72,7 млн долларов и €8,5 млн, в заявил на заседании Головинского суда Москвы адвокат Владимир Михайлов. В общей сложности по текущему курсу Банка России это почти 6,1 млрд руб., передает Русская служба «Би-би-си».

Также Черкалин согласен на конфискацию у него автомобиля Porsche Cayenne, часов и запонок, поскольку данное имущество получил «из непредусмотренных законом источников».

При этом полковник не признает требования Генпрокуратуры о взыскании 120 тыс. руб., около 2 тыс. швейцарских франков, квартиры, дома и другой недвижимости, а также ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам и другим близким.

Черкалин был задержан в апреле сотрудниками Управления собственной безопасности ФСБ. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в $850 тыс. При этом при обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 млрд руб. По версии следствия, в 2011 году Черкалин и еще двое полковников ФСБ — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов — похитили 490 млн руб/ у бизнесмена Сергея Гляделкина, вынудив его передать им акции компании «Юрпромконсалтинг».