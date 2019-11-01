Борис Титов: Я в шоке

Мы два года поддерживали Андрея. Благодаря «лондонскому списку» Каковкин смог вернуться на родину и защищать себя, находясь дома, на свободе, а не в СИЗО. Силовики соблюли гарантии и наши договоренности на счет того, что Андрей не будет арестован до приговора суда.

К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора. Но. Моя позиция остаётся прежней: дело Каковкина – это гражданско-правовой спор, а не уголовное дело!

Поэтому сразу после приговора, адвокаты подали на апелляцию. И мы поддерживали и будем дальше поддерживать Андрея – и юридически, и информационно, я готовлю серию писем в прокуратуру. Мы будем активно оспаривать приговор.

Всё обвинение строится вокруг займа двух предпринимателей. Между двумя юридическими лицами совершена гражданско-правовая сделка, которая до настоящего времени никем не оспорена, договор не расторгнут. Более того – 10 млн. рублей «хищения» – где они? Почему Каковкин «украл» и никак ими не воспользовался? Эти средства арестованы по постановлению суда еще летом 2015-го. До октября 2017-го находились на расчетном счете организации, а в настоящее время возвращены потерпевшему.

Стандартный гражданский спор, причем тут уголовка? Так вот в этом и основная часть моей работы – задавать этот вопрос. Всем задавать. И следствию, и судам, и Генеральной прокуратуре. И обществу, в том числе. Кто знал о «резиновости» 159 статьи, пока мы не начали трубить об этом?

А пошла бы такая «волна» в СМИ и соцсетях после приговора, если бы Каковкин не входил в «лондонский список»? Вероятно, дело среднего предпринимателя вообще бы осталось незамеченным для общественности.

Мне говорят: да что там этот ваш «лондонский список», вы просто так пиаритесь. Да, я публичил и буду публичить дела предпринимателей, где правоохранители, мягко говоря, не объективны. Потому что распространение информации – первое дело. Потому что в темноте и тишине неправовые действия скрывать легче.

А кто до нас вообще работал с разыскиваемыми предпринимателями? «Лондонский список» – это мой аргумент для Генпрокуратуры. Кстати, на днях она приняла решение изменить УПК РФ в защиту прав таких предпринимателей. Уже не устные договоренности по каждому фигуранту списка будут. А законодательные!

Все забыли о том, что по 3 предпринимателям из списка прекращены уголовные дела за отсутствием состава преступления. 10 отмененных заочных арестов. Одна амнистия. 2 условных срока. Это на 10 вернувшихся предпринимателей. И еще 100 обращений от заявителей – ведем работу, чтобы они тоже стали участниками «лондонского списка».

И вот – один реальный срок, к сожалению. Но пока приговор еще не вступил в силу. И мы будем бороться! Как и с другими предпринимателями, мы с Андреем пройдем этот сложный путь до конца.

Мне пересылают статьи СМИ и посты в соцсетях – «мол, всё, лондонский список оказался мыльным пузырем, никто ничего не может, Титов не справился, расходимся ребята, в этой стране ничего хорошего не будет».

Слушайте, ну я понимаю – у всех шок, вы расстроились. Я тоже в шоке. Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко.

Лично мы сдаваться не собираемся!

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