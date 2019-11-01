Алексей Захаров о логике Путина

Я уверен, что при прочих равных Путин хочет быть президентом более развитой страны, с сильной наукой и с процветающий экономикой. Однако собственную безопасность он тоже ценит. А эти две цели противоречат друг другу: институты, которые необходимы для развития, могут угрожать политической задаче удержания власти. Например, справедливый суд может зарегистрировать оппозиционного канидидата, а честный полицейский - отказаться фальсифицировать доказательства в суде, или выполнять преступный приказ. Это как бюджетное ограничение: вы любите и апельсины, и яблоки, но ваша зарплата ограничена, и чем больше вы потребляете одного, тем меньше денег остается на другое, и поэтому приходится выбирать. Несправедливые суды и неподконтрольные спецслужбы - это именно решение в пользу выбора большей безопасности и меньшего развития. Такова логика решений, принимаемых диктаторами.

Поэтому я не соглашуть с тем, что нынешний наезд на директора ФИАН - это "либо это наводка, либо какая то фантастическая глупость и нескоординированносять работы силовиков". Это - вполне системное событие. Как и многие другие вещи, иногда воспринимаемые как безумие. Это не безумие, это так все и должно работать; такова цена диктатуры.

Со страницы Юрий Ковалев (Yuri Kovalev)

"Обращение директора Физического института имени П.Н.Лебедева члена-корреспондента Николая Николаевича Калачевского к членам ОФН РАН

C юбилеем, ФИАН!

Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Следственный комитет нашли оригинальный и яркий способ “поздравить” ведущий физический институт страны – ФИАН – с 85и летним юбилеем: вчера в стенах одного из крупнейших научных институтов страны и в квартире директора прошли обыски.

ФИАН имени П.Н. Лебедева –знаковое место в советской и российской науке: в его стенах ковался ядерный щит СССР, была разработана первая водородная бомба, изобретен принцип работы лазера, выполнялись работы по лазерному термоядерному синтезу, заложены фундаментальные основы современной оптики, электроники, физики частиц и астрофизики. Результат –7 нобелевских лауреатов и огромное количество государственных наград его сотрудникам. Из новейших достижений – создание научного спутника “Спектр-Р” и программы “Радиоастрон”, комплекса протонной терапии для лечения онкологических заболеваний, медицинского томографа, точнейших оптических атомных часов, всемирное научное признание, 1500 публикаций в год в ведущих журналах, новые научно-лабораторные комплексы, заполненные современнейшим оборудованием и серьезная программа по привлечению талантливой молодежи. Сегодня имижду Института, столь бережно сохраняемого сотрудниками, нанесен огромный ущерб.

Кабинет-музей директора, в котором работали такие выдающиеся ученые-директора, как академики Скобельцын, Басов, Келдыш, Крохин и Месяц был впервые в истории перевернут вверх дном “вежливыми людьми” в целях “отыскания и изъятия предметов, ценностей и информации, добытых преступным путем’. Серьезные оперативники из трех ведомств (всего я насчитал человек 30) при поддержке автоматчиков в масках на весь день полностью заблокировали работу организации. Выдвигаемое обвинение по уголовному делу №11902009601000064 от 17 октября сего года – без малого пособничество в контрабанде оборудования, совершенного организованной группой. Поиски такой контрабанды и документов как у меня дома так ни на рабочем месте, как говорится, “результатов не дали’. Прошли сутки с начала оперативной операции и мне удалось немного разобраться в чем же собственно обвиняют меня, а заодно и ФИАН.

ФИАН сдает в аренду небольшую часть своих помещений, причем акцент делается на размещении высокотехнологических компаний. Пример – троицкий технопарк ФИАН, работа которого высоко оценена Министерством науки и образования и Правительством Москвы. Одна из таких компаний-арендаторов, фирма “Триоптикс” занимается производством оптических элементов - зеркал, подложек, пластинок и линз. Со всеми фирмами-арендаторами заключается договор, который проходит согласование с Миннаукой. Как я понял из ордера на обыск, камнем преткновения явилась поставка фирмой “Триоптикс” в Германию двух оптических окошек (размером с крышку небольшой кастрюли), задержанных на таможне. По моим общим представлениям (деталей, увы, не знаю) ценность таких окошек составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Мне сложно оценить, насколько большую угрозу безопасности России могут нанести эти две стекляшки, однако то, что происходило вчера в Институте, несомненно, вызвало широчайший резонанс как в России, так и по всему миру и явно не в нашу пользу.

Маски-шоу в тихом академическом районе в центре Ленинского проспекта за неделю перед выборами в Российскую академию наук – это сильный ход. Учитывая, что ФИАН исторически предоставляет свои просторные залы для процедуры проведения выборов в Отделение физических наук РАН – это вдвойне сильный ход. Не хотелось увязывать эти два события – но научная общественность уже сама пришла к выводу. Как говорится, либо это наводка, либо какая то фантастическая глупость и нескоординированносять работы силовиков. С другой стороны, удивляться особо нечему, все вполне укладывается в сценарий “охоты на ведьм’, с каждым годом набирающей обороты. Логический переход от “кошмаренья бизнеса” к “кошмаренью науки” - как никак мы входим в новый технологический уклад, важность и роль науки в обществе растет.

На всякий случай - статус мой пока не ясен – то ли свидетель, то ли обвиняемый, но ощущениям ближе всего к “врагу народа”, во всяком случае подписка о невыезде уже есть. Сегодня на допросе в Следственном комитете выяснят, им виднее.

Коллегам по науке – огромное спасибо за поддержку.

А силовым структурам – спасибо за оригинальное поздравление!"

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