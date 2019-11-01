Евгений Киселев запускает на YouTube передачу «Кисельные берега»

Журналист Евгений Киселев выпустил анонс своей YouTube-программы «Кисельные берега», в которой он обещает рассказывать «обо всем, что и происходит на разных близких и далеких берегах».

«Я — Евгений Киселев. Я возвращаюсь. Хотя я остаюсь там же, где был. Вы сейчас в этом убедитесь. Я по-прежнему на великой реке, на ее высоких берегах, с которых мне все видно. Днепр разделил мою жизнь на две части — я живу в Киеве, на правом берегу Днепра, но слежу и за событиями, которые происходят далеко за левым берегом, в Москве, в России... и на далеких берегах, где в моей жизни тоже было много всего важного: на южном берегу Каспия и на берегах Персидского залива, в Иране, в Афганистане, и вообще много в жизни было, как говорится, на далеких берегах: в Америке, в Англии, в Европе, на Ближнем Востоке», — говорит журналист в анонсе.

Российскому зрителю Евгений Киселев известен как автор и ведущий программы «Итоги» на НТВ до апреля 2001 года, когда произошла смена руководства телеканала. После он работал на ТВ-6, ТВС, в газете «Московские новости» и на радиостанции «Эхо Москвы». В 2008 году журналист переехал в Киев.