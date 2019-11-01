«Ведомости»: без налоговых льгот треть российской нефти будет невыгодно добывать

8,6 млрд тонн нефти могут остаться в земле при отмене налоговых льгот, так добыча этих запасов для компаний станет нерентабельной.

Как пишут «Ведомости», по итогам завершившегося в конце октября исследования, Роснедра насчитали в стране около 2700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд т нефти. При этом инвентаризированы были только 60% запасов. В них не попали месторождения, получившие специальные режимы добычи. Кроме того 35% (5,7 млрд т), по мнению агентства, разрабатывать нерентабельно.

Консультирующая Минэнерго и Минфин по налоговым вопросам компания Vygon Consulting посчитала рентабельные запасы России исходя из долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2035 года. Их данные говорят, что добыча 8,6 млрд т нефти от общих российских запасов может быть невыгодна. А это почти треть российских запасов. Снижение рентабельных запасов может привести к значительному падению добычи.

«Инвентаризация лишь подтверждает прогноз Минэнерго о падении добычи нефти в стране к 2035 году: в зависимости от условий производство снизится на 100-200 млн т в год. Поэтому сейчас необходима оптимизация фискального режима в сегменте нефтедобычи как для сохранения доходов бюджета, так и для поддержания инвестиций», – говорит директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова.