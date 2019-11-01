Суд отказался брать подписку о невыезде с фигурантов дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы отказал гособвинению в избрании подписки о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии».

«С учетом того, что подсудимые обвиняются в совершении тяжкого преступления экономической направленности, ущерб по делу не погашен, один из подсудимых живет на территории другого региона, а другой имеет второе гражданство, сторона обвинения считает, что без какой-либо меры пресечения подсудимые могут скрыться от суда с целью ухода от наказания», — обосновывал свою просьбу прокурор Михаил Резниченко, передает «Интерфакс».

«Одна лишь тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания меры», — сказала судья, отказывая в ходатайстве.



Сегодня началось повторное рассмотрение дела. В сентябре Мещанский суд вернул дело в прокуратуру из‐за ошибок в обвинительном заключении, но ведомство обжаловало это решение. Мосгорсуд встал на сторону прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение. Фигурантов дела обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных студии Минкультом для реализации проекта «Платформа».