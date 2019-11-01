ПЦ «Мемориал» и общество «Мемориал» оштрафовали по закону об иностранных агентах

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» и международное общество «Мемориал» за нарушение закона об иностранных агентов на 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Претензии Роскомнадзора в адрес правозащитного центра касались отсутствия маркировки иноагента на странице ингушского представительства «Мемориала». По той же причине привлечен к ответственности председатель совета правозащитного центра Александра Черкасова. В суде представитель «Мемориала» отмечал, что маркировка присутствует на всех основных сайтах, а на основной странице «Мемориала» в Facebook указано, что организация — иноагент. При этом на ингушской странице размещаются только перепосты без добавления комментариев.

Мнение представителя Роскомнадзора: закон касается не только изготовления уникального контента, но и распространения.

По тем же основаниям штраф наложен и на международное общество «Мемориал».

22 октября международное общество «Мемориал» и его председатель правления Ян Рачинский были также оштрафованы из-за отсутствия на странице в YouTube ингушского отделения маркировки иноагента.