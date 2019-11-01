Суд признал законным включение ФБК в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией к Минюсту с требованием признать незаконным включение в реестр иностранных агентов.

Как сообщает «МБХ медиа», министерство предоставило суду описание документов о переводе денег, на что юрист ФБК заявил о необходимости наличия копий или оригиналов документов, однако их у министерства нет.

По словам представителя Минюста, несмотря на то, что счета ФБК в момент переводов из-за рубежа были заблокированы, фонд мог «выразить возврат и отказ средств юридическими действиями». «Можно было заявить ходатайство, составить письмо об отказе средств, заявить публично об этом. Фонд таких действий не принял, значит, фонд их [деньги] принял», — заявил он, отметив, что ФБК вернул средства, присланные из Испании, но уже после включения в список иноагентов.

Представитель ФБК на суде говорил, что фонд не получал иностранного финансирования, а иностранные средства были возвращены.

ФБК внесли в реестр 9 октября. Фонду якобы перечислили 140 тыс. руб. два спонсора из США и Испании.