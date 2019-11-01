Экстрадиция россиянина Алексея Буркова из Израиля в США приостановлена

Верховный суд Израиля отсрочил выдачу США гражданина России Алексея Буркова из-за петиции родственников осужденной в Москве израильтянки Наамы Иссахар, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на израильские СМИ.

Наама Иссахар осуждена в России за хранение и контрабанду около 10 г гашиша. Израильские СМИ считали, что ее «взяли в заложники» для обмена на Буркова. Семья осужденной попросила Верховный суд Израиля отменить выдачу Алексея Буркова американским властям, либо отсрочить экстрадицию до тех пор, пока решится судьба Иссахар. В итоге суд наложил временный запрет на выдачу россиянина США 3 ноября.

Россиянин Алексей Бурков был задержан по требованию Вашингтона в Тель-Авиве в 2015 году по подозрению в связи с киберпреступлениями.