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Бориса Джонсона обвиняют в сокрытии данных о вмешательстве России в референдум о Brexit

01.11.2019

Председатель комитета парламента Великобритании по разведке и безопасности Доминик Грив обвинил премьер-министра Бориса Джонсона в задержке публикации отчета с разведданными о вмешательстве России в референдум о Brexit. Об этом пишет Business Insider

Грив заявил, что его комитет отправил отчет о влиянии России на выборы в Великобритании премьер-министру две недели назад, но правительство все еще не подписало документ. Грив призвал Джонсона разрешить публикацию отчета до парламентских выборов. 

«Парламент должен иметь доступ к этому отчету накануне предстоящих выборов, и премьер-министру действительно недопустимо «сидеть на нем» и опровергать эту информацию», — заявил парламентарий в Палате общин.

Отмечается, что комитет по разведке и безопасности получает информацию от ключевых сотрудников британских спецслужб, а поэтому часто проводит заседания за закрытыми дверями.

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