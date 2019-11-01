«Репортеры без границ» выступили против закона о «суверенном рунете»

Международная организация «Репортеры без границ» осудила новый российский закон о «суверенном рунете», который вступил в силу 1 ноября. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Этот закон является попыткой вывести интернет-цензуру в России на новый уровень. Это доказывает, что российские власти готовы установить политический контроль над всей сетевой инфраструктурой, чтобы в случае необходимости перекрыть поток цифровой информации. Даже если новые требования могут быть не в полной мере осуществимы, они показывают, насколько велика угроза свободе интернета в России», — говорит Кристиан Мир, исполнительный директор филиала «Репортеры без границ» в Германии.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в действующем законодательстве о связи, информационных технологиях и о защите информации 1 мая 2019 года. Официальная цель этих изменений — обеспечить бесперебойную работу российской сети независимо от глобального интернета в случае кризиса или внешней атаки. С этой целью новый закон, отмечают правозащитники, создает возможность для российских властей изолировать российское общество от зарубежных сегментов глобальной сети.

В будущем, как считают «Репортеры без границ», власти могут потенциально закрыть доступ по всей России к определенным интернет-провайдерам, ко всему международному трафику данных и даже к трафику данных внутри России.

Правозащитники обращают внимание, что закон предусматривает создание независимой российской системы доменных имен (DNS) — своего рода интернет-адресной книги, которая определяет IP-адрес, на который направляется пользователь при вводе адреса. С января 2021 года интернет-провайдеры будут обязаны использовать этот национальный DNS. При желании это позволит российским властям, полагают «Репортеры без границ», манипулировать запросами российских интернет-пользователей.