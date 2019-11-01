Бизнесмен из «списка Титова» осужден на три года колонии

Андрея Каковкина, первого вернувшегося в Россию бизнесмена из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Кировский суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс».

Директор ООО «Торговый дом «ГРИФ» Андрей Каковкин обвинялся в сговоре с учредителем фирмы «ДИТИС» Александром Баскаковым и хищении в 2015 году 10 млн руб., принадлежащих ООО «МКТ». Баскаков уже отбывает шестилетний срок заключения в колонии.

Список скрывающихся от правосудия предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию, уполномоченный по правам бизнесменов Борис Титов передал президенту Владимиру Путину в начале 2018 года. Андрей Каковкин стал первым из тех, кто приехал назад в Россию. Всего из «списка Титова» вернулось четверо бизнесменов, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.