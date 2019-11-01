Госдеп США подозревает «российских троллей» в разжигании беспорядков в Чили

Признаки влияния России на ситуацию с беспорядками в Чили выявил Государственный департамент США. Как сообщает Reuters, высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что с помощью российского троллинга в соцсетях разжигались беспорядки, вызванные ростом стоимости жизни в Чили.

Представитель Госдепа отметил, что иностранное вмешательство не было единственным поводом для протестов, которые длятся уже две недели. Тем не менее, Россия «стремилась усугубить разногласия, разжечь конфликт и помешать демократическим дебатам».

Беспорядки в Чили стали причиной гибели по меньшей мере 18 человек, арестовано около 7000 человек. Чилийский бизнес потерял из-за протестов более $1,4 млрд.