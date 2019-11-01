«Ъ»: для работы по всей России закона о «суверенном рунете» требуется еще год

Закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября. Однако для технической реализации его работы на всей территории страны потребуется еще год, сообщает «КоммерсантЪ».

Изменения в федеральные законы «О связи» и «Об информации», известные также как закон о «суверенном рунете», частично вступили в силу 1 ноября. Несколько пунктов, например положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, заработают с 1 января 2021 года.

По закону операторы должны обеспечить сети техническими средствами противодействия угрозам, чтобы иметь возможность при необходимости фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Установка и обслуживание техсредств предполагается за счет бюджета.

По информации источника «Коммерсанта», операторы готовы к исполнению закона с высокой долей вероятности, но с 1 ноября для абонентов ничего не изменится.

Власти все еще не утвердили перечень угроз, при которых «выключается рубильник рунета». Опубликованы лишь 7 из 26 необходимых нормативных актов. Требований к «техническими средствами противодействия угрозам» также до сих пор нет. Участвующий в тестировании этих техсредств источник, заявил, что на федеральное развертывание необходимого оборудования уйдет еще примерно год.