Международный «Мемориал» о преследовании пермского отделения

31 октября 2019 года, на следующий день после Дня памяти жертв политических репрессий, в офис пермского «Мемориала» и на квартиру его председателя пришли с обыском полицейские. По имеющимся сведениям, обыск проводится в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев. Якобы эти деревья были вырублены экспедицией пермского «Мемориала» — при расчистке кладбища польских и литовских спецпоселенцев близ бывшей деревни Галяшор.

Вызывает изумление сам повод для обыска: что ищут полицейские — вырубленные деревья или, быть может, «орудия преступления»?

Но факт возбуждения уголовного дела вызывает и изумление, и возмущение. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Министерство природных ресурсов Пермского края выписало пермскому «Мемориалу» предупреждение и два штрафа на общую сумму 250 тыс. рублей. Особое звучание сюжету придает название статьи 7.9. КоАП, по которой выписаны штрафы: «Самовольное занятие лесных участков».

Нынешние чиновники не могут смириться с тем, что спецпоселенцы заняли под свои могилы участки земли, на которой оказались не по своей воле, на которой никогда не предполагали ни жить, ни умирать.

Преступники, по вине которых эти люди умерли вдали от родных мест, остались безнаказанными, а сегодня преследуют тех, кто пытается искупить вину государства перед погибшими и их родными.

Вряд ли можно найти цивилизованную страну, где такими способами преследовали бы тех, кто ухаживает за могилами погибших — гражданских лиц или солдат.

Мы требуем незамедлительно прекратить возмутительные действия пермских силовиков и наказать виновных в издевательстве над законом и памятью жертв.

Иначе честнее будет просто упразднить Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Правление Международного «Мемориала»

Москва, 31 октября 2019 года

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