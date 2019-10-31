ФСБ и налоговая изымают документы в более 20 клининговых компаниях по всей России

В шести регионах России начались проверки клининговых организаций. Федеральная служба безопасности и Федеральная налоговая служба подозревают их в связи с «площадками» по организации незаконных налоговых вычетов, сообщает «КоммерсантЪ».

Утром 31 октября подразделение «К» ФСБ совместно с ФНС провело «мероприятия с изъятием документации» в офисах более 20 юрлиц в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Красноярском крае и Челябинской области. Обыски связаны с двухлетней работой налоговой службы по «обелению» бизнеса, обслуживающего офисные помещения. Клининговые организации, среди которых старейший представитель этого бизнеса ГК F5 Service, предположительно участвуют в незаконных схемах оптимизации налогов.

При этом ФНС интересует в том числе документация и переписка юрлиц по контрактам. Они хотят установить, знают ли заказчики о том, что исполнитель услуг не намерен платить налоги с фонда оплаты труда. Кроме того, ФНС и ФСБ интересуют контакты клининговых структур с «площадками», обеспечивающими уборщикам незаконное применение налоговых вычетов.