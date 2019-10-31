Фигуранта «московского дела» Егора Жукова выдвинули на премию «Золотая Вышка»

Преподаватели Высшей школы экономики выдвинули обвиняемого по «московскому делу» студента Егора Жукова в качестве кандидата на получение ежегодной премии «Золотая Вышка» в номинации «Серебряный птенец».

Жукова номинировали более 40 преподавателей вуза. Они отмечают, что «за три года на бакалаврской программе по политологии Егор зарекомендовал себя как эрудированный, харизматичный и заинтересованный студент, не боящийся подвергать сомнению общепризнанные авторитеты». А «Блог Жукова», за видео с которого студента подозревают в экстремизме, называют, «главным массовым онлайн-медиа, популяризирующим политологию как научную дисциплину».

«Мы осознаем, что выдвижение Егора на «Серебряного птенца» — это также наш гражданский долг. В жизни этого молодого человека столкнулись две возможные перспективы для нашей страны: движение в сторону открытого общества — критического, дискуссионного, опирающегося на научное знание, либо стагнация под началом тех, кто без всяких споров заранее знает, «как правильно», — отмечают преподаватели.

Напомним, Егора Жукова задержали после несогласованной акции 27 июля и обвинили в массовых беспорядках. Претензии к нему были связаны с видеозаписью, на которой некий молодой человек управлял толпой на митинге. Позже стало ясно, что на видео был не Жуков. Следователи изъяли из Высшей школы экономики личное дело и курсовые работы Жукова.

Номинация «Серебряный птенец» присуждается студентам за самые заметные достижения в учебе и исследовательской деятельности, активную жизненную позицию и стремление к саморазвитию.