Путин придумал студенческие медицинские отряды

Президент Владимир Путин предложил формировать студенческие медицинские отряды, которые будут оказывать жителям регионов консультативную помощь.

«Мне сейчас, знаете, какая в голову мысль пришла? А студенты-медики могли бы организовывать типа студенческих строительных отрядов», — сказал он в ходе обсуждения проектов в сфере здравоохранения на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «Интерфакс».

По мнению Путина, таки отряды ездили бы по стране и помогали бы людям на уровне своей подготовки.