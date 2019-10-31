Протесты и торговая война привели Гонконг к первой за 10 лет рецессии

В третьем квартале 2019 года впервые за десятилетие Гонконг впал в рецессию из-за антиправительственных протестов и затянувшейся торговой войной между США и Китаем.

Как сообщает Reuters, пять месяцев протестов привели к проблемам в розничной торговле и туристическом секторе Гонконга, в которых управляют в основном китайцы. При этом признаков того, что ситуация в ближайшее время изменится — нет. Правительство заявило, что без каких-либо признаков ослабления протестов частное потребление и инвестиционные настроения будут по-прежнему снижаться. Некоторые организации в Гонконге просят работников брать неоплачиваемый отпуск, поскольку туристы избегают территорий, где идут столкновения. Влияние на экономику Гонконга оказала и торговая война между США и Китаем.

Снижение ВВП Гонконга по сравнению с предыдущим годом составило 2.9%. Текущие экономические показатели для азиатского финансового центра оказались самыми слабыми со времени мирового финансового кризиса в 2008/2009 годах. По прогнозам, ВВП будет сокращаться и в четвертом квартале.