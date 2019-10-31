СПЧ заинтересовался обысками в пермском «Мемориале»

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился к прокурору Пермского края Андрею Юмшанову с просьбой проверить законность и обоснованность обысков, которые проводятся в офисе пермского отделения международного общества «Мемориал».

«Совет обращает внимание прокуратуры на грубый характер следственных действий, а также на то, что администрация Пермского края и иные органы государственной власти оказывают содействие пермскому «Мемориалу» в установлении официального статуса общественному памятнику спецпереселенцам — литовцам в поселке Галяшор», — говорится в сообщении СПЧ. О какой поддержке идет речь, не уточняется.

Между тем обыск в офисе «Мемориала» завершился. По данным местных СМИ, силовики изъяли всю оргтехнику и ряд документов.

Сегодня сотрудники ФСБ, МВД и СК устроили обыски в офисе пермского «Мемориала» и у его руководителя Роберта Латыпова. Причиной стало уголовное дело о незаконной вырубке леса, которое возбудили после летней экспедиции активистов на север края — тогда ее участники пытались обустроить памятный знак репрессированным литовцам и полякам. Для этого они расчистили территорию на кладбище в заброшенном поселке Галяшор.