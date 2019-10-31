Закредитованность россиян достигла максимума с 2012 года

Больше половины работающих жителей России имеют кредиты. На 1 октября совокупная долговая нагрузка достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года, сообщает РБК.

С конца 2017 года общая финансовая нагрузка граждан растет в основном за счет потребительского кредитования. Коэффициент обслуживания таких займов приближается к пиковому уровню, сравнимому с ситуацией 2015 года, рассказала глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Одна из причин роста закредитованности — смягчение российскими банками условий выдачи ссуд. Растет доля выданных кредитов, где соотношение ежемесячных платежей клиента и его дохода выше 60%.

ЦБ также отметил рост просрочки по кредитам на ранних сроках. При этом больше половины действующих должников не имели кредитов на 1 января 2015 года. А 45% заемщиков не брали ссуды до 2017 года. «Говорить о том, что у нас есть проблема накопленной долговой нагрузки, что одни и те же люди берут кредиты, нельзя», — считает Данилова.

Сейчас кредиты есть у 39,5 млн человек (54% работающих россиян). Большинство имеет лишь один займ — ссуду наличными или ипотеку. Но доля таких людей постоянно снижается, поэтому Центробанк опасается растущего перекрестного кредитования клиентов.