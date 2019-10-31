Разведение войск у Петровского Киев планирует начать 4 ноября

Разведение войск от линии соприкосновения в районе населенного пункта Петровское в Донбасса должно начаться 4 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский. 29 октября уже началось разведение войск близ населенного пункта Золотое.

После того, как противостоящие силы будут разведены, возможно согласование встречи «нормандской четверки» для разрешения вопроса об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Сегодня Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели совместный брифинг в Киеве.

«Спасибо за неизменную позицию союзников по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и непризнание аннексии Крыма. Благодарны за настойчивые требования НАТО к России прекратить агрессивные действия и вывести войска с оккупированных территорий Украины», — сказал Зеленский.

Он подтвердил, что Украина является последовательным и эффективным партнером Альянса и стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.