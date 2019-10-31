В Подмосковье депутат строит аттракционы в охранной зоне памятника репрессированным

Место для отдыха в охранной зоне памятника жертвам сталинских репрессий «Бутовский полигон» в Подмосковье возводит местный депутат. Работы идут несмотря на возмущение местных жителей и отсутствия разрешения на строительство, пишет «МБХ медиа».

В подмосковном поселке Дрожжино Ленинского района местный депутат Валерий Черников с июня 2019 года пытается построить рекреационную зону для жителей нового жилого комплекса «Бутово парк 2». Работы идут на берегу реки Гвоздянки между поселком Дрожжино и дачным некоммерческим товариществом «Бутово».

Еще год назад депутат на встрече в администрации Ленинского района предлагал обустроить на берегу Гвоздянки парк с аттракционами. Против развлекательной зоны выступают местные жители и прихожане церкви Святых новомучеников и исповедников на Бутовском полигоне. У застройщика нет никакого разрешения на строительство.

Жители добились того, что действия Черникова признала незаконными местная администрация, а минкульт Московской области запретил любое строительство в охраняемой зоне памятника. Но в октябре 2019 года строительство возобновилось.

Ранее при строительстве жилого комплекса «Бутово парк», через территорию памятника рабочие проложили теплотрассу.

«Они просто проложили по территории памятника теплотрассу безо всяких разрешений, — говорит клирик храма Святых новомучеников и исповедников иерей Артемий Цех. — У нас была договоренность, что они проложат дорожку для жителей «Бутово парк 1» до полигона в качестве компенсации за нанесенный ущерб. Они должны были ее заасфальтировать и сделать освещение. Но ни одно из этих обещаний они не выполнили».