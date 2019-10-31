76% россиян назвали разницу между бедными и богатыми главным противоречием в обществе

Лишь треть жителей России считают, что в стране есть «народное единство». Среди главных причин разобщенности называются эгоизм, нищета и отсутствие патриотизма, показывает исследование ВЦИОМ.

Меньше всего чувствуют единство жители крупных городов от 500 тыс. жителей и городов-миллионников. Там о разобщенности заявляют порядка 60%. Самые большие противоречия в обществе, по мнению опрошенных, есть между бедными и богатыми. Их отметили 76% респондентов. Для сравнения — различия на национальной почве отмечают лишь 44% россиян.

Социологи отмечают, что с 2017 года процент тех, кто заметил единство народа в России, снизился на 17 пунктов.