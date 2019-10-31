Обвиняемого по «московскому делу» Андрея Баршая направят на психолого-психиатрическую экспертизу

У фигуранта «московского дела» Андрея Баршая врачи московской психиатрической больницы №1 выявили признаки «нарушения мышления всех уровней» и сделали заключение о необходимости стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает Telegram-канал «Арестанты 212» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

В заключении подписанном врачами Белопасовым Е.В., Смирновым Э.А., Цветаевым М.А. говорится, что у студента-отличника МАИ Андрея Баршая выявлены «нарушения мышления всех уровней». Поэтому следствие просит установить в ходе психолого-психиатрической экспертизы, имеются ли у него «признаки повышенной склонности к фантазированию, самооговору, патологической лжи».

По словам адвоката, перед экспертизой на Баршая оказывали психологическое давление сокамерники.

Андрей Баршай обвиняется в применении, не опасного для жизни и здоровья насилия в отношение представителя власти на акции протеста 27 июля. Как отмечает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это первый фигурант дела, которому проводят психиатрические экспертизы.